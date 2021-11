Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno cede ai campioni d'Italia del Brescia Il match si è giocato a Santa Maria Capua Vetere dopo che la Vitale era stata chiusa.

E’ stata una giornata lunghissima per la Rari Nantes Salerno. C’era tanta attesa per l’arrivo alla Vitale dei campioni d’Italia del Brescia. Però a causa dell’allerta meteo e dopo l’ordinanza comunale arrivata a poche ore dalla sfida, la Vitale è rimasta chiusa. Un problema risolto con lo spostamento della partita alla piscina di Santa Maria Capua Vetere con orario diverso. Fischio d’inizio alle 16:00 invece che alle 14:30 ma turno di campionato comunque disputato. In acqua i campioni d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia dilagando sia nel primo che nell’ultimo periodo portando a casa l’intera posta in palio per 14-6.

Dopo il ko contro i campioni d’Italia la Rari Nantes Salerno tornerà in acqua sabato 4 dicembre alle 16:30 nella trasferta di Anzio.

RN NUOTO SALERNO-AN BRESCIA 6-14 (Parziali: 1-4, 2-2, 2-3, 1-5)

TABELLINO:

RN SALERNO: Santini, M. Luongo, Esposito 2, Sanges, Gluhaic, Spatuzzo, Tomasic 2, Cuccovillo 2, Elez, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 3, T. Gianazza 1, D. Lazic 2, B. Vapenski 1, V. Renzuto 2, J. Alesiani1, S. Luongo 1, E. Di Somma 1, N. GItto 1, M. Gianazza, All. Bovo

Note. Partita posticipata alle 16:00 nella piscina di S.Maria Capua Vetere causa allerta meteo. AN Brescia con 12 giocatori a referto. Nessuno uscito per limite di falli. Espulso Tomasic (S) per proteste nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Nuoto Salerno 2/7 e AN Brescia 5/12.



Arbitri: BRAGHINI SEVERO