La Virtus Arechi Salerno ferma la capolista, Bisceglie ko 69-59 Primo ko in campionato per i pugliesi. Mennella top-scorer con 19 punti

La Virtus Arechi Salerno batte la capolista, imbattuta fino alla nona giornata, Lions Basket Bisceglie con il risultato di 69-59. Parziali di 20-20, 17-10, 7-11, 25-18 con il secondo e il quarto periodo di gioco decisivi per la vittoria dei blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo. Marco Mennella, con 19 punti, è il top-scorer del match e guida la Virtus Arechi al successo in compagnia di Vladimir Rajacic e Niccolò Rinaldi. A Bisceglie non bastano i 18 punti di Filiberto Dri.

"Battere la capolista era il nostro desiderio. - ha spiegato coach Di Lorenzo nel post-gara - "Ci siamo riusciti al termine di una gara molto intensa. Concedere solo 59 punti a Bisceglie vuol dire tanto, siamo una squadra con gli attributi. Ora continuiamo a sognare tutti insieme”.

Serie B - Girone D

Nona Giornata

Virtus Arechi Salerno - Lions Basket Bisceglie 69-59

Parziali: 20-20, 17-10, 7-11, 25-18

Salerno: Mennella 19 (5/9, 1/4), Rajacic 15 (2/6, 3/5), Rinaldi 13 (2/3, 2/10), Marini 8 (3/4, 0/3), Cimminella 5 (1/3, 1/4), Bonaccorso 4 (0/3, 1/2), Coltro 3 (1/3, 0/1), Valentini 2 (1/3, 0/0), Romano (0/2, 0/0), Capocotta, Caiazza.

Bisceglie: Dri 18 (6/8, 1/3), Giunta 11 (4/8, 0/3), Vavoli 11 (3/6, 0/0), Fontana 7 (2/6, 1/5), Enihe 6 (1/2, 1/6), Dip 4 (2/3, 0/0), Tibs 2 (1/3, 0/0), Dron (0/3, 0/1), Giannini (0/1, 0/3), Mastrodonato, Provaroni.