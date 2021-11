Sputo all'arbitro, stangata per Davis: cinque giornate di squalifica "Comportamento offensivo e sputo che ha colpito direttamente il primo arbitro al volto"

L'ala piccola della Janus Basket Fabriano, Dwayne Davis, è stato squalificato per cinque giornate dal giudice sportivo. Stangata per il giocatore del club marchigiano dopo la gara contro la Givova Scafati. Con una nota ufficiale Fabriano aveva espresso solidarietà all'arbitro, Alberto Scrima.

Ecco le motivazioni: "Squalifica per 5 gare per aver tenuto un comportamento gravemente offensivo, anche con gesti plateali, nei confronti degli arbitri e per aver sputato in pieno volto al 1° arbitro al momento dell'uscita dal campo di gioco a seguito dell'espulsione. Nella determinazione della sanzione, rispetto al minimo edittale previsto di 4 giornate (1 per il comportamento offensivo + 3 per lo sputo che ha colpito direttamente il 1° arbitro al volto) è stata aggiunta una giornata, tenuto conto dell'aggravante dell'aver agito per futili motivi".

Scafati ha rimediato 450 euro di ammenda "per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (lancio di acqua che provocava la temporanea sospensione della gara per circa 5'".