Volley, B2: la Polisportiva Due Principati ha un primato speciale La squadra di Castillo è leader nella categoria, ha vinto sette partite senza perde un set.

C’è tanta Campania nel girone “O” del campionato femminile di serie B2 di pallavolo. Il gruppo è attualmente dominato dalla Polisportiva Due Principati Baronissi che nelle prime sette partite ha messo a segno altrettante vittorie senza cedere nemmeno un set. Un cammino eccezionale che rappresenta un vero record nella categoria. Nessuno infatti ha vinto tutti i set disputati con le stesse partite giocate delle ragazze di coach Castillo.

Nel girone A anche la Serteco Genova dopo sei partite è a punteggio pieno 18 punti ma lasciando per strada due set. Sette le vittorie per la Bracco Propatria Milano nel girone B ma un successo è arrivato al tie-break e i punti conquistati sono 20. Nel girone C comanda la Rosystem Concor con 19 punti in sette partite, due sono state vinte al tie-break. 20 invece sono quelli incamerati dalla Volley Piadena nel gruppo D con un match vinto al quinto set. Chi tiene il ritmo delle salernitane, ma ha giocato un match in meno, è il Blu Team Pavia di Udine nel gruppo D. Le friulane hanno vinto sei partite per 3-0 e sono le uniche a poter mettere in discussione questo particolare primato. Chi ha 21 punti come la Polisportiva Due Principati Baronissi è l’Olimpia Teodora Ravenna nel gruppo H. Un percorso esaltante ma con qualche passaggio a vuoto perché per ben tre volte la capolista ha concesso un set, cosa mai successa alle salernitane. Nel girone siciliano la Caffè Trinca Palermo sta dominando con sei vittorie in altrettante sfide giocate con 18 punti portati a casa, ma anche in questo caso c’è un set lasciato per strada.

Sono dunque due le compagini che in serie B2 non hanno ancora perso un set e questo diventa un grande stimolo per le avversarie. Sabato la Polisportiva Due Principati Baronissi ospiterà la Volley Project Pontecagnano, squadra che è attualmente al terzo posto in classifica, e sicuramente proverà ad interrompere questa incredibile striscia da record di un gruppo costruito per stravincere questo campionato. Le salernitane sono le favorite assolute anche se l’Accademia Volley di Benevento non molla ed è anche lei tra le migliori squadre dell’intera B2 con sette vittorie ma un punto lasciato per strada in quel di Pozzuoli.