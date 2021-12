Verso Salerno-Forio, Di Lorenzo: "Desidero giocare la Coppa Italia" Il coach blaugrana: "Dobbiamo prolungare la striscia di risultati positivi"

"Ci aspetta una settimana importante". Il coach della Virtus Arechi Salerno, Giampaolo Di Lorenzo, guarda al derby contro Forio, ma presenta le insidie delle prossime tre gare per la sua squadra e pone un obiettivo: la partecipazione alla Coppa Italia di categoria. "Dal punto di vista delle partite ravvicinate siamo quasi abituati in quanto durante la settimana giochiamo sempre un'amichevole, la novità sarà più che altro legata alla preparazione dal punto di vista tattico delle singole partite. - ha spiegato il tecnico blaugrana - Ora, comunque, siamo concentrati su quella contro Forio, squadra che ad oggi è una delle sorprese del girone. Nell'ultimo turno nonostante due assenze molto pesanti ha dominato contro Reggio, ciò vuol dire che ha un'anima e che sa cosa deve fare in campo. Ma al di là del valore dei nostri futuri avversari, sappiamo bene che la sfida è contro noi stessi. Da adolescenti, complice la giovane età del gruppo, ora stiamo diventando adulti, ma non dobbiamo fermarci. Stare nelle zone alte della classifica ci piace e quindi dobbiamo prolungare la striscia di risultati positivi. Anche perché sto provando a trasferire alla squadra il mio desiderio di voler partecipare alla Coppa Italia".