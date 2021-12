Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno sbanca Anzio Bella vittoria esterna per gli uomini di Citro che hanno fermato la serie negativa.

La Rari Nantes Salerno espugna lo Stadio del Nuoto di Anzio superando nettamente la Waterpolis. Vittoria importante per gli uomini di coach Citro che hanno difeso bene soprattutto nei due periodi centrali e hanno avuto la capacità di neutralizzare gli attacchi in superiorità degli avversari che hanno chiuso con un disastroso due su quindici. I ko contro Palermo e Brescia hanno insegnato tante cose e questo è un ottimo punto di partenza. La squadra è stata aggressiva e decisa fin dal primo periodo chiuso avanti 5-2.

Vantaggio ben difeso e aumentato nei due periodi centrali con la Rari Nantes che si è presentata all’ultimo quarto avanti 10-5. La squadra di Citro a quel punto è stata brava a gestire senza andare in affanno fino al 13-9 finale che regala punti importanti per raggiungere quota 15 in una classifica che resta molto positiva. Felice a fine gara coach Citro: “Grande prova dei ragazzi abbiamo giocato per la prima volta a zona in difesa e dopo qualche disattenzione iniziale l'hanno interpretata al meglio, non era facile venire a giocare con questa personalità su un campo così difficile". La prossima settimana sarà sicuramente più serena dopo questa bella vittoria esterna. C’è la proibitiva trasferta contro il Recco da preparare ma sarà fatto a cuor leggero dopo questo successo che interrompe una serie negativa.

ANZIO WATERPOLIS - RN NUOTO SALERNO 9-13 (Parziali: 3-5, 1-2, 1-3,4-3)

ANZIO WATERPOLIS: Antonini, Siani, Gandini 1, Di Rocco 1, Giorgetti 3, Grossi, Cunko, Mironov 1, Lapenna 1, Agostini, Casasola 2, Presciutti, Vassallo. All. Tofani.

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 4, Esposito, Sanges, Gluhaic 3, Spatuzzo, Tomasic 3, Cuccovillo 2, Elez 1, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

Note. Uscito per limite di falli Cuccovillo (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 2/15 e R.N Nuoto Salerno 3/9 + un rigore.

Arbitri: D. BIANCO L. BIANCO