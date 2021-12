Pallamano, A1: la Jomi Salerno è travolgente Alla Palumbo battuta la Cellini Padova per 36 a 19 con 8 reti di Manojlovic.

La Jomi Salerno mette in cassaforte altri due punti preziosi superando il Cellini Padova tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale nona giornata d'andata della serie A Beretta. La prima rete del match porta la firma di Lucila Stettler della Jomi Salerno, pronta però arriva la risposta delle ospiti che pareggiano subito i conti. Capitan Napoletano e compagne provano subito a mettere le cose in chiaro e si portano avanti 3 – 1 al sesto minuto. Il sette allenato da coach Laura Avram allunga ancora sino al 6 – 2 costringendo il tecnico del Cellini Padova a chiamare il time out. In difesa non si passa, la Jomi Salerno allunga ancora portandosi sul 8 – 2 al 14'. Capitan Napoletano e compagne continuano a premere il piede sull'acceleratore, al 20' il risultato è 11 – 5. Il Cellini Padova prova a rientrare nel match ma deve fare i conti con il team salernitano che allunga sul +10 (17 – 7 al 24'). La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 20 – 10 in favore della Jomi Salerno. Ad inizio ripresa il Cellini Padova piazza un break di due reti a zero (20 – 12 al 4'). Il team salernitano risponde con Nerea Costanzo. La Jomi Salerno allunga ancora sul +10 (23 – 13 al 8'). Al 15' il sette allenato da coach Laura Avram si porta anche sul +11 (26 – 15). Il team campano non ha nessuna intenzione di fermarsi portandosi sul 31 – 17 al 21', costringendo il tecnico del Cellini Padova a chiamare time out. Da segnalare l'ottima prova della giovane Giulia Rossomando, prodotto della “cantera” targata Pdo che ha messo a segno ben sette reti nel corso del match. Nei minuti conclusivi del match non c'è praticamente più storia, in campo ci sono solo le atlete della formazione salernitana. La Jomi Salerno vince l'incontro con il punteggio di 36 – 19 portando così a casa la settima vittoria in campionato.

Jomi Salerno – Cellini Padova 36 – 19 (primo tempo: 20 – 10)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 4, Francesconi 4, Rossomando 7, Costanzo 1, Krnic 1, Romeo 2, Ilic, Stettler 5, Bizzotto 1, Manojlovic 8, Napoletano 2, Lauretti Matos 1. Allenatore: Laura Avram

Cellini Padova: Djiogap Y, Djiogap C. 4, Eghianruwa B. 8, Nitcheu 1, Aroubi S. 2, Djiogap V. 2, Broch, Meneghini, Aroubi F. , Prela, Eghianruwa S. , Enabulele, Maffo 2. Allenatore: Saadi Abderrahman

Arbitri: Id Ammou - Tempone