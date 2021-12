Pokerissimo Virtus Arechi, Salerno batte Forio 89-79 Antongiulio Bonaccorso è il miglior realizzatore del match con 21 punti

La Virtus Arechi Salerno vince il derby contro Forio con il risultato di 89-79. Parziali di 14-17, 26-16, 25-23, 24-23 con il secondo quarto decisivo per il successo dei blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo. Antongiulio Bonaccorso è il miglior realizzatore del match con 21 punti. A Forio non bastano i 28 punti di Daniele Grilli. Salerno firma la quinta vittoria consecutiva contro gli ischitani ed è terza in classifica con Torrenova a -4 dalla capolista Bisceglie.

Serie B - Girone D

Decima Giornata

Virtus Arechi Salerno - Forio Basket 89-79

Parziali: 14-17, 26-16, 25-23, 24-23

Salerno: Bonaccorso 21 (5/6, 2/2), Cimminella 14 (1/3, 4/6), Marini 12 (3/9, 2/2), Valentini 11 (5/7, 0/0), Mennella 10 (1/4, 2/5), Rinaldi 8 (1/2, 1/6), Rajacic 7 (1/3, 1/3), Coltro 6 (3/7, 0/3), Capocotta, Peluso, Romano, Caiazza.

Forio: Grilli 28 (4/5, 5/10), Orsini 21 (0/4, 4/5), Capezza 13 (3/5, 1/2), Milosevic 9 (2/4, 1/7), Antonaci 5 (0/5, 0/0), Arienti 3 (0/0, 1/5), Ciarpella (0/1, 0/0), Iannello, Fiorentino, Trani.