Scafati-Verona 77-57, Rossi: "Grande risposta da Daniel" Il coach gialloblu: "Sulla prestazione siamo tutti contenti, è un ragazzo che nel gruppo sta bene"

"Abbiamo trovato un gran bell’ambiente al PalaMangano questa sera. Ci sono stati tanti nostri meriti nel successo conseguito, ma anche una serata al tiro sottotono degli uomini chiave di Verona, forse perché influenzata dalla nostra intensità difensiva". Così Alessandro Rossi ha commentato la vittoria della sua Givova Scafati sulla Tezenis Verona nel big match della decima giornata del girone rosso di Serie A2. "Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo in cui abbiamo gestito il ritmo della partita ed abbiamo mosso molto bene l’attacco, senza mai forzare. - ha aggiunto il coach del club dell'Agro - Il secondo tempo è stato più di gestione e per certi versi anche un po’ più maturo, sebbene qualche possesso del terzo quarto non mi ha entusiasmato. È una vittoria importante per la classifica, che ci consolida e crea un piccolo margine di sicurezza sulle altre squadre. Nel terzo quarto Verona è entrata con grande aggressività: ce l’aspettavamo, abbiamo avuto qualche difficoltà, che però siamo riusciti a superare bene. Sulla prestazione di Daniel siamo tutti contenti, sia perché è un ragazzo che nel gruppo sta benissimo, sia perché ha dato una risposta importante dopo un lungo lavoro in palestra, nonostante qualche problema al ginocchio".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969