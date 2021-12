Italrugby femminile, la salernitana Franco convocata per il raduno di Parma Dal 17 al 19 dicembre le azzurre saranno impegnate nell'ultimo raduno di un ottimo 2021.

E’ previsto a Parma dal 17 al 19 dicembre l’ultimo raduno del 2021 della Nazionale femminile di rugby. Le azzurre, capaci di conquistare con grande merito la qualificazione per il Mondiale in Nuova Zelanda nel 2022, saranno a disposizione del tecnico Andrea Di Giandomenico per una tre giorni di allenamenti con sedute previste sia in campo che in palestra. Sono trenta le atlete selezionate per l’ultimo impegno dell’anno e tra le convocate c’è anche la salernitana Giada Franco, protagonista in questa stagione col Rugby Colorno. L’ex giocatrice del Rugby Benevento si è saputa imporre in questi anni conquistando tanto spazio in azzurro e nel 2022 col Sei Nazioni e il Mondiale, sarà chiamata a mostrare tutto il proprio enorme potenziale per diventare sempre più leader tecnico di questo gruppo che sta facendo benissimo.

Di seguito l’elenco completo delle atlete convocate a Parma dal 17 al 19 dicembre:

Ilaria ARRIGHETTI (STADE RANNAIS, FRA)

Francesca BARRO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Melissa BETTONI (STADE RANNAIS, FRA)

Elisa BONALDO (RUGBBY COLORNO)

Enrica BRENDOLIN (REBELS RUGBY VI ASD)

Beatrice CAPOMAGGI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Giordana DUCA (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Giada FRANCO (RUGBY COLORNO)

Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Lucia GAI (VALSUGANA R UGBY PADOVA)

Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Francesca GRANZOTTO (INZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Alessia GRONDA (CUS TORINO)

Isabella LOCATELLI (RUGBY COLORNO)

Veronica MADIA (RUGBY COLORNO)

Maria MAGATTI (CUS MILANO)

Alessia MARGOTTI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Gaia MARIS (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

AURA MUZZO (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Beatrice RIGONI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Luna Agatha SACCHI (CUS TORINO)

Sara SEYE (TRANSVECTA RUGBY CALVISANO)

Michela SILLARI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Emma STEVANIN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Arianna TOESCHI (CUS TORINO)

Sofia TURRISI (CUS MILANO)

Vittoria VECCHINI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Beatrice VERONESE (VALSUGANA RUGBY PADOVA)