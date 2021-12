Pallamano, A2: la Gena Lanzara prepara il derby casalingo contro l'Atellana La squadra è reduce dalla vittoria in terra siciliana e vuole dare continuità alla striscia positiva

La Genea Lanzara ritorna a giocare tra le mura amiche per l’ultimo appuntamento casalingo del 2021. I salernitani allenati da coach Nikola Manojlovic, difatti, chiuderanno poi l’annata in Sicilia, ospiti della Pallamano Girgenti. Alla Palestra Caporale Palumbo arriverà la compagine di Caserta dell’ Atellana, attualmente sesta in classifica con sette punti all’attivo.

I rossoblu sono reduci dal convincente successo in terra sicula sull’ ostico campo dell’ Handball Club Mascalucia, il morale del gruppo è alto con tutti gli atleti rientrati e a disposizione, già impiegati nel match di sabato scorso. La Genea, insomma, vuole continuare la striscia positiva di risultati dinanzi al caloroso pubblico amico.

“Siamo giunti all’ ultimo appuntamento casalingo dell’ anno – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – e ci arriviamo dopo due bei successi ottenuti contro Benevento, in casa, e Mascalucia a Catania. Il gruppo sta rispondendo bene agli stimoli di coach Nikola Manojlovic, abbiamo recuperato tutti gli atleti, ancora non al top della condizione, seppure siano stati già impiegati nella gara precedente. Insomma, ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene.

Siamo giunti all’ottava giornata di andata, la nostra squadra ha disputato sei gare avendo già osservato il turno di riposo: considerando che il gruppo sta lavorando assieme dagli inizi di settembre il numero di partite giocate non è alto, con una sola amichevole alle spalle. Credo che questo abbia influito anche sul rendimento della squadra, che ha visto l’ingresso di nuovi atleti i quali, inevitabilmente, hanno avuto ed hanno ancora bisogno di amalgamarsi al meglio tra loro e con gli altri effettivi del roster.

Proprio per questo motivo – prosegue – c’è un po' di rammarico per la prima uscita stagionale contro Ragusa, dove abbiamo perso di misura, ma il campionato è lungo e, tra l’altro, al di là dei risultati che arriveranno, il nostro progetto e la linea che stiamo tracciando è chiara, dunque viviamo il tutto senza particolari assilli. Sono sicuro che i ragazzi offriranno, sabato, una bella prestazione e cercheranno di far propri gli ultimi quattro punti a disposizione prima della pausa natalizia”.

L’incontro tra Genea Lanzara ed Atellana andrà in scena Sabato 11 Dicembre alle ore 15:30, con diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 8^ GIORNATA: Genea Lanzara – Atellana; Ragusa – Palermo : Aetna Mascalucia – Fondi; Il Giovinetto – Girgenti; Haenna – Mascalucia; riposa: Benevento.

CLASSIFICA: HC Fondi 12; Palermo e Ragusa 10; Benevento* e Genea Lanzara 8; Atellana* 7; D.T. Mascalucia* e Girgenti* 3; Il Giovinetto 2; Aetna Mascalucia 0.

*= 1 partita in più