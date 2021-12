Basket: verso Catanzaro-Salerno, ecco Saule Globyte Coach Russo: "Ripartiamo con tanta carica perché tutti non vedevamo l’ora di ricominciare"

Il Salerno Basket '92 è pronto a tornare in campo dopo un mese condizionato dal covid, non solo per il club del presidente Angela Somma. Domani, con palla a due alle 19.30, le granatine di coach Aldo Russo affronteranno il Catanzaro Centro Basket in trasferta. "Ripartiamo ovviamente con delle incognite relative allo stato di forma, ma anche con tanta carica perché tutti non vedevamo l’ora di ricominciare. - ha spiegato il tecnico della Todis Salerno - Vogliamo riprendere il cammino e non sarà semplice, proprio alla luce delle assenze prolungate e delle tante partite da recuperare. Serviranno sforzo mentale e approccio alla gara ottimale contro una squadra in fiducia, reduce dalla vittoria contro Ariano Irpino. Conto molto sulle mie ragazze, sulla loro capacità di soffrire e sulle grosse motivazioni che avranno nel rimettersi sul binario di un percorso che siamo stati costretti a interrompere per cause di forza maggiore".

Salerno potrà contare anche sulla giovanissima Saule Globyte, centro classe 2005, già da tre mesi nel gruppo e finalmente tesserata. "Sono stata accolta alla grande. - ha spiegato la lituana - Squadra, staff e società mi hanno fatto sentire a mio agio fin dai primi giorni. Salerno è bellissima, ho incontrato da subito persone molto affettuose. Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto fortemente e tutte le persone che mi hanno permesso di provare questa esperienza. Un po’ mi manca casa, ma sono concentrata. Abbiamo disputato un’amichevole ed ero emozionatissima all’inizio, poi ho pensato solo alla partita. Il futuro? Cerco di essere felice, in primis. Il basket è la principale forma di adrenalina che fa dimenticare, quando sei in campo, anche le cose che nella vita non sempre vanno per il verso giusto. Sono felicissima, mi sento bene qui".