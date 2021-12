Virtus Arechi, Amato: "Non dobbiamo garantire fiducia a Torrenova" Il primo assistente blaugrana: "Dovremo essere bravi a saper soffrire"

Alle 18 sarà palla a due tra la Fidelia Torrenova e la Virtus Arechi Salerno al PalaLuxor Building. Trasferta per gli uomini di coach Giampaolo Di Lorenzo, che andranno a caccia del sesto successo consecutivo. "Affronteremo una squadra che gioca bene, che sta viaggiando con grandi percentuali da tre punti e che ama tanto correre come del resto molti roster del nostro girone. - ha spiegato l'assistant coach di Salerno, Nicola Amato - Ma a differenza degli altri non lo fa solamente nei primi secondi, ma esegue con velocità tutti i 24 a disposizione. In cabina di regia hanno due play giovani come Vitale e Galipò ma che sono pronti per questo campionato, poi due esterni di ottimo livello come Perin e Tinsley, con Bianco che è la principale riserva, ma la vera esperienza e la vera leadership e nel reparto lunghi dove ci sono Bolletta che è un quattro tiratore ma soprattutto Zucca che è il loro vero punto di riferimento. Dalla panchina, invece, escono Zanetti e Bmalkic. Per riuscire a prolungare la nostra striscia utile sarà fondamentale avere una grande solidità mentale, perché a mio avviso la gara potrebbe non avere mai un vero padrone. Per cui dovremo essere bravi a saper soffrire quando potrà nascere un momento delicato e non far andare mai in fiducia Torrenova perché altrimenti, come dimostrato ad esempio a Cassino, può poi non fermarsi più in fase offensiva".