Basket, Serie B: ecco il format della Coppa Italia La Virtus Arechi Salerno ha posto l'obiettivo con il suo coach, Giampaolo Di Lorenzo

La Lega Nazionale Pallacanestro ripropone il format della Coppa Italia di Serie B con le prime due dei quattro gironi al termine del girone d'andata qualificate per le Final Eight. "Vi partecipano le squadre classificate ai primi due posti dei quattro gironi al termine del girone di andata (16 gennaio 2022). - si legge nella nota della LNP - La parità tra due squadre sarà risolta dall'esito dello scontro diretto. La parità a tre o più squadre, dalla classifica avulsa determinata dall'esito degli scontri diretti tra le squadre a parità di vittorie. Nel caso in cui la situazione di parità dovesse persistere dopo aver esplorato tutte le possibilità di classifica avulsa, si passerà al quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti) tra le squadre in parità. Le qualificate saranno abbinate e disposte sul tabellone secondo il seguente ordine: 1A - 2B, 1B - 2A, 1C - 2D, 1D - 2C. A cinque turni dal termine del girone di andata, nessuna squadra ha già ottenuto la qualificazione matematica alla Final Eight". La Virtus Arechi Salerno ha posto l'obiettivo con il suo coach, Giampaolo Di Lorenzo, ed è in piena corsa nel rush finale del girone d'andata. "Sto provando a trasferire alla squadra il mio desiderio di voler partecipare alla Coppa Italia": aveva affermato il tecnico blaugrana alla vigilia di Salerno-Forio.