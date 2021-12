La Todis Salerno riparte con la vittoria: Catanzaro ko 30-46 Coach Russo: "Sapevamo che sarebbe stato complicato per i punti di riferimento che potevano mancare"

Messa alle spalle la pausa forzata, causata dal covid, la Todis Salerno riparte con una vittoria. Le granatine di coach Aldo Russo hanno superato il Catanzaro Centro Basket con il finale di 30-46: punteggio basso per due punti preziosi in casa Salerno. "Sono contento innanzitutto per le ragazze e sono orgoglioso della loro voglia di stare in campo nonostante le difficoltà figlie di un mese di stop. - ha spiegato il tecnico della Todis - Sapevamo che sarebbe stato complicato per i punti di riferimento che potevano mancare e poi per l’assenza di ritmo gara: essere rientrati ad allenarci solo giovedì a ranghi completi ci esponeva a dei pericoli. L’efficacia difensiva è ciò su cui ci aggrappiamo, lo abbiamo fatto. Per l’attacco ne riparliamo dalla prossima, sperando di prendere più ritmo".

L'ingresso di Globyte - "Era alla prima convocazione lontana da casa, avrei voluto farla giocare di più con maggiore equilibrio che, soprattutto nella gestione del ritmo in attacco, non ci ha favorito. Avrà tempo per migliorare, era importante rompere il ghiaccio e capire cosa significa giocare in Italia. Anche le altre under hanno risposto presente. Menzione speciale alla “second unit”, rigorosamente tra virgolette, che oggi ha dimostrato che il valore della squadra è l’appartenenza e la capacità di stare in un sistema da parte di tutte. Ciò ha reso meno complicata una partita che poteva esserlo di più".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92