Pallamano, A1: la Jomi Salerno ospita le Guerriere Malo Sabato alle 18:30 alla Palestra Palumbo ultima gara casalinga del 2021 per le campionesse d'Italia.

Nuovo impegno casalingo per la Jomi Salerno. Le campionesse d’Italia in carica saranno di scena domani (sabato 11 dicembre) alle ore 17:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. La compagine guidata in panchina da coach Laura Avram, imbattuta e seconda in classifica in condominio con Mestrino, attende la visita delle Guerriere Malo, fanalino di coda con due punti all'attivo. Un vero e proprio testa coda attende quindi capitan Napoletano e compagne, con Malo che sin qui ha collezionato una sola vittoria (5 – 0 a tavolino nella prima giornata contro Erice) ed otto sconfitte. Sarà l'ultima gara casalinga del 2021 per il team salernitano prima della chiusura del girone d'andata ad Erice il prossimo 18 dicembre. “Dobbiamo salutare – afferma il tecnico Laura Avram – il nostro pubblico ed i nostri meravigliosi tifosi con un'espressione di gioco bella e convincente. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi il 2021 tra le mura amiche della Palestra Palumbo. Sono convinta che le mie atlete si presenteranno concentrate e convinte di dover fare bene in questa occasione”. Il tecnico della Jomi Salerno poi conclude: “Non bisogna dimenticare che nell'ultimo turno del girone d'andata ci attende una trasferta in terra siciliana, contro Erice sarà sicuramente una partita fondamentale. In questo momento ho bisogno di tutto il gruppo, esperte e giovani devono essere pronte per una partita eccellente”.