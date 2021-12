Salerno Basket '92, Russo: "Bravi a ripartire con decisione" Il tecnico delle granatine: "Contro Sant’Antimo ci aspettiamo una bella partita"

È la vigilia di Todis Salerno - Partenope Sant'Antimo. Domani, con palla a due alle 19.30, al PalaSilvestri di Matierno, le granatine di coach Aldo Russo andranno a caccia del bis dopo la ripartenza. "Sapevamo che sarebbe stato complicato riprendere dopo un lungo stop, soprattutto per la mancanza di ritmo. - ha spiegato il tecnico della Todis - Contro Catanzaro siamo stati bravi, nonostante la poca brillantezza, a non disunirci e a portare a casa una vittoria molto importante. Contro Sant’Antimo ci aspettiamo una bella partita: sappiamo di non essere ancora al cento per cento della condizione, ma proveremo a dire la nostra in casa, rispettando il valore dell’avversario e cercando di capire quanta benzina in più abbiamo"

Tante gare in pochi giorni - "Ragioniamo di concetti. Non andiamo troppo sulla casistica ma nel nostro basket con concetti consolidati, adattandoci ai piani partita, così le ragazze sono in grado di riconoscere immediatamente la situazione. - ha aggiunto Russo - Faremo tante sedute video, lavoro integrato e recuperi attivi con nostro preparatore fisico, Apicelli, altrimenti non si possono programmare cinque partite in dodici giorni".