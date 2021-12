Picerno - Paganese, pioggia di gol ed emozioni: finisce 5-3 Gli azzurrostellati s'arrendono ai lucani, alla terza vittoria consecutiva

Pioggia di gol ed emozioni al “Curcio” nella diciottesima giornata del girone C di Serie C. Picerno – Paganese finisce 5-3. Apre le danze Reginaldo, patta i conti Guadagni. Poi, nuovo botta e risposta Gerardi – Firenze, prima dell'autorete di Sbampato, che manda le squadre al riposo sul 3-1. Nella ripresa Gerardi firma la doppietta personale, Piovaccari accende le speranze di rimonta azzurrostellate, spente dal sigillo sul match di Coratella. Terza vittoria di fila e quarto risultato utile di fila per i lucani, gli uomini di Grassadonia (squalificato e sostituito da Fusco) non riescono a dare continuità al successo casalingo sulla Juve Stabia.

Il tabellino.

Picerno – Paganese 5-3

Marcatori: pt 15' Reginaldo, 22' Guadagni, 25' Gerardi, 44' Firenze, 45' Sbampato (aut.); st 7' Gerardi, 31' Piovaccari, 45' Coratella.

Picerno (4-4-2): Viscovo; Alcides (37' st Allegretto), De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi (37' st De Ciancio), Esposito (17' st Esposito); Reginaldo (40' st Vivacqua), Gerardi (40' st Coratella). A disp.: Albertazzi, Carra, Setola, Satasi, Terranova, Vanacore, Viviani. All.: L. Colucci.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato (1' st Bianchi), Schiavi (27' st Schiavino), Zanini; Sussi (42' st Sussi), Cretella, Tissone, Firenze, Viti (36' st Manarelli); Guadagni, Piovaccari. A disp.: Pellecchia, Scanagatta, Volpicelli. All.: Fusco (Grassadonia squalificato).

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampini. Assistenti: Galimberti della sezione di Seregno e Bonomo della sezione di Milano. Quarto Ufficiale: Capriuolo della sezione di Bari.

Note: Ammoniti: Garcia, De Cristofaro, Sussi.