Basket, Salerno batte Formia. Di Lorenzo: "Contenti per le 8 vittorie" Il coach: "Dopo mercoledì, complice l'amarezza, non era facile rispondere presente"

La Virtus Arechi Salerno supera il Meta Formia. La squadra laziale rimedia al PalaLongo la dodicesima sconfitta in dodici gare di campionato. I blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo confermano i valori della vigilia con l'ottimo avvio di gara e il controllo dal 10' in poi. "Conquistata una vittoria dopo una settimana di alti e bassi, in attesa della trasferta di Cassino siamo contenti di averne già a referto 8. - ha spiegato il tecnico della Virtus Arechi nel post-gara - Dopo mercoledì, complice l'amarezza, non era facile rispondere presente, ma nonostante una gara particolare i ragazzi hanno provato a fare tutto quello che bisognava fare dal punto di vista tattico".

Serie B - Girone D

Dodicesima Giornata

Virtus Arechi Salerno - Meta Formia 86-72

Parziali: 21-13, 16-17, 32-22, 17-20

Salerno: Mennella 14 (3/10, 0/2), Rinaldi 13 (1/3, 1/6), Valentini 12 (5/10, 0/0), Bonaccorso 11 (4/6, 1/3), Marini 9 (4/10, 0/1), Cimminella 9 (1/2, 2/4), Coltro 8 (1/2, 1/2), Rajacic 5 (1/3, 1/4), Romano 5 (2/4, 0/0), Caiazza (0/2, 0/0)

Formia: Lurini 20 (5/6, 1/4), Schivo 14 (4/6, 1/2), Scianaro 10 (2/2, 2/5), Di Dio 9 (3/8, 0/1), Agbortabi 8 (4/13, 0/0), Mazic 5 (1/2, 1/3), Farina 3 (0/1, 0/2), Dosic 3 (1/2, 0/0), Prete (0/0, 0/1), Marino, Tartaglione