La Todis Salerno batte la PSA Sant'Antimo. Russo: "Un'impresa" Il coach: "Ora ci sono cinque partite da recuperare. A Potenza sarà sfida da non sottovalutare"

La Todis Salerno ha battuto la Partenope Sant'Antimo Women con il risultato di 62-54 al PalaSilvestri di Matierno e mercoledì inizierà il tour de force per cancellare la sosta forzata, causata dal covid. "Le ragazze oggi hanno fatto un’impresa. - ha spiegato il tecnico delle granatine, Aldo Russo - Non siamo fisicamente al meglio e mi aspettavo una partita difficile. Sant’Antimo aveva grande qualità, prestanza fisica e ha tirato bene da tre. Avevamo di fronte una squadra in un ottimo momento di forma, reduce da cinque vittorie consecutive. A tratti ci siamo disunite, ma abbiamo reagito e abbiamo dimostrato grande cuore. Ora ci sono cinque partite da recuperare. A Potenza sarà sfida da non sottovalutare, dobbiamo migliorare la condizione fisica. Ragioniamo una partita per volta, senza perdere la concentrazione. Devo fare i complimenti alle ragazze. Mi aspetto un bel contributo da tutte, già dalle prossime partite".

Serie B Femminile

Todis Salerno - PSA Sant'Antimo 62-54

Salerno: Valerio 15, Orchi 18, De Mitri 22, Galizia ne, Mancuso 5, Opacic, Globyte ne, Coppola ne, Scolpini 2, Rizzati, Capriati ne, De Nicolo 0. All. Russo.

Sant'Antimo: Visone 10, Cillo, Mozzi, Gentile 5, Russo, Castronuovo 4, Zonda 8, Fedele 4, Monda 0, Atanaskova 9, Palacios 14, Frattoni. All. Serraro.

Arbitri: Mogavero, Moro.