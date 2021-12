Pallanuoto, A1: ancora un rinvio per la Rari Nantes Salerno Il Covid-19 continua a rallentare la squadra salernitana, sabato niente match contro l'Ortigia.

La stagione della Rari Nantes Salerno in serie A1 di pallanuoto è stata fino ad ora molto buona con risultati che possono soddisfare la società in un anno comunque molto complicato per tutti. Nelle ultime settimane però a frenare la corsa degli uomini di Citro è arrivato il Covid-19. Dopo il rinvio della partita di sabato scorso, quando i salernitani dovevano scendere in acqua in trasferta contro la capolista Pro Recco, anche il prossimo match, da disputare contro il Circolo Canottieri Ortigia, è stato rinviato a data da destinarsi.

Fortunatamente quella con l’Ortigia era l’ultima partita del 2021 che si chiuderà anticipatamente. L’appuntamento per la ripresa del campionato di serie A1 è per l’8 gennaio dopo la pausa natalizia. In quella data la Rari Nantes Salerno sarà impegnata a Roma contro la SS Lazio Nuoto. Gli uomini di Citro sono attualmente al settimo posto in classifica con 15 punti con un ottimo vantaggio sulla zona retrocessione e tante buone prove nonostante qualche passaggio a vuoto soprattutto in fase difensiva.