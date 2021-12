Paganese - Turris, ecco tutte le informazioni sulla prevendita dei biglietti Domenica, alle 14,30, il derby al "Torre" tra gli azzurrostellati e i corallini

La Paganese ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi di ingresso per assistere a Paganese - Turris in programma domenica 19 dicembre 2022, alle 14,30, allo stadio “Marcello Torre”, valida per la diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C.

Per i tifosi di casa sarà possibile acquistare i biglietti dalle partita, a Pagani, dalle 15 di oggi fino al giorno della partita presso i punti vendita “Bar Les jeux sont Faits” e “Bar La Biga”. Si resta, invece, in attesa delle disposizioni del CAMS per quanto riguarda il semaforo verde per l'emissione dei titoli d'accesso al Settore Ospiti.

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass Rafforzato in corso di validità, da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Prevendita, i dettagli.

Tribuna: 20 euro intero; 15 euro ridotto (riservato a Under 17, Donne e Over 65)

Distinti: 15 euro intero, 10 ridotto (riservato a Under 17, Donne e Over 65)

Curva Nord: 10 euro intero, 7,50 euro ridotto riservato a Under 17, Donne e Over 65)