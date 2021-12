Boxe, a Baronissi assegnati i titoli del Campionato Italiano Youth Nel week end sono andate in scena le finali con i migliori giovani talenti impegnati sul ring.

Il Palaunisa di Baronissi, in provincia di Salerno, è stato lo scenario dei Campionati Italiani Youth. Nella struttura salernitana sono andate in scena prima le fasi eliminatorie a novembre e poi le finali nell’ultimo week end. In una struttura funzionale i migliori talenti del pugilato giovanile azzurro si sono sfidati per il titolo tricolore.

Di seguito i risultati delle finali, in grassetto i vincitori delle sfide:

49 Kg: Fredella PL vs Di Noto SC WP

52 Kg Camiolo SC WP vs El Gana EM

56 Kg Chessa LB vs Di Stefano SC WP

64 Kg Botnaru Em WP vs Marsiglia SC

60 Kg Fabrizio GS WP vs Nardi LZ

69 Kg Guidi Rontani TS vs Delli Paoli CP WP

75 Kg Tessari FVG WP vs Nasufi LB

81 Kg Marcy LZ WP vs Moschese GS

91 Kg Caruso CP WP vs Facchini LB

+ 91 Kg Cacciatore PM WP vs German FVG