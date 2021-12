Jomi Salerno: partono in due, in entrata c'è il colpo Tanaskovic Francesconi e Costanzo vanno al Pontinia, alla corte di Avram arriva la una forte mancina serba.

Un ingresso e due uscite. La Jomi Salerno, attesa sabato dall’ultimo impegno del 2021 ad Erice, ha definito il roster con il quale proverà a dare l'assalto a Scudetto e Coppa Italia. Ingaggiata la mancina serba (26 anni) Katarina Tanaskovic, sono state cedute al Pontinia Annagiulia Francesconi e Nerea Costanzo.

Con l'arrivo di Tanaskovic il club del presidente Pisapia colma il vuoto lasciato dalla russa Khavronina; terzino destro di grande esperienza internazionale, la neo giocatrice della Jomi completa di fatto la batteria dei tiratori. Ventisei anni di Nis, Katarina Tanaskovic dopo aver completato il percorso nel suo club d'appartenenza, tra i più prestigiosi della Serbia, ha giocato per una stagione (2019/20) in Spagna, nel Rocasa Gran Canaria collezionando anche diverse presenze in EHF Champions League, e in Romania nel Dacia (2020/21).

“Sono davvero felice per il mio arrivo a Salerno - commenta la mancina serba – è stata una trattativa lunga e complessa ma alla fine è prevalsa la mia volontà di vestire la maglia della Jomi, un club molto ambizioso che ho avuto modo di seguire anche in occasione delle partite disputate in Serbia contro il Bakament facendomi una grande impressione. Sono a disposizione del tecnico e delle mie nuove compagne, dovrò lavorare tanto per trovare la migliore condizione fisica ma le premesse per fare bene ci sono tutte”.

Contestualmente all’arrivo di Katarina Tanaskovic la Jomi ha anche perfezionato le cessioni al Pontinia di Annagiulia Francesconi e Nerea Costanzo. “Abbiamo operato qualche aggiustamento in rosa – osserva il tecnico Avram – anche sulla scorta di quanto visto nella prima parte della stagione. Mi piace sottolineare anche un dato che può sembrare marginale ma non lo è affatto; oltre all'arrivo di Tanaskovic e alle partenze di Francesconi e Costanzo, cui auguro le migliori fortune nella loro nuova esperienza di Pontinia, sono state definitivamente inserite nell'organico della prima squadre alcune atlete provenienti dal settore giovanile e mi auguro che ben presto possano aggiungersene anche altre visto l'eccellente lavoro che stiamo portando avanti sulla seconda squadra che partecipa, abbondantemente sotto età, al campionato di seconda divisione”.