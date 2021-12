Scafati-Ravenna, anche un ricordo speciale prima del match Cresce l'attesa per il big match del girone rosso di Serie A2 (domenica ore 18)

Domenica, poco prima della palla a due (fissata per le 18) e nel corso della sfida con la Orasì Ravenna, big match del girone rosso di Serie A2, la Givova Scafati ricorderà l'ingegnere Michele Izzo, figura storica della pallacanestro dell'Agro, scomparso prematuramente il primo aprile dello scorso anno, vero e proprio emblema del movimento cestistico scafatese. "Cosa dire del caro Michele? E’ stato la storia di tante generazioni del basket a Scafati, il filo comune che lega tutto il progetto dall’inizio a oggi, appassionato e competente (tanto da aver scritto un libro), sicuramente non potrà mai essere dimenticato da tutti noi della società. - ha affermato il patron del club gialloblu, Nello Longobardi - Lo ricordiamo solo adesso perché il covid-19 non ci ha portato via solo lui ma anche le occasioni nel tempo per rendergli omaggio".