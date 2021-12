Verso Cassino-Salerno, Amato: "Ci aspetta una gara non semplice" L'assistant coach: "Dovremo assolutamente dominare noi dal punto di vista del ritmo"

Sabato, con palla a due alle 18, al PalaVirtus, la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della Virtus BPC Cassino. "I laziali, a differenza degli ultimi avversari affrontati, non amano correre in contropiede bensì preferiscono ritmi decisamente più bassi complice anche le caratteristiche dei loro lunghi capaci tra le varie di cose di rendere ad oggi Cassino uno dei roster che cattura più rimbalzi offensivi. - ha affermato l'assistant coach dei blaugrana, Nicola Amato - Lestini è un quattro bidimensionale di esperienza, Bagnoli gioca prettamente nel pitturato, Ly-Lee è un quattro-cinque atletico, dinamico e verticale, Ani, capace di giocare anche da tre, è quello che prova a cambiare maggiormente il ritmo alla sua squadra. In cabina di regia, invece, c'è Teghini un mancino esperto che sa fare un po' di tutto, poi Provenzani un giocatore di energia e Moffa una guardia tiratrice. - ha aggiunto il vice di Giampaolo Di Lorenzo - Ci aspetta, quindi, una gara non semplice, che dovremo assolutamente dominare noi dal punto di vista del ritmo”.