Scafati Basket, Rossato: "Con Ravenna sarà partita tosta" Il capitano gialloblu: "Dobbiamo tenere gli occhi puntati sull’esperto Cinciarini"

"Domenica ci attende una partita tosta, contro la squadra che in classifica ha i nostri stessi punti e guida il girone rosso. È importante fare risultato per conservare la prima posizione, ma siamo soprattutto concentrati su noi stessi, perché vogliamo dimenticarci della sconfitta subita domenica scorsa, tornare immediatamente alla vittoria e farlo con una prestazione convincente". Parole da leader verso lo scontro diretto contro la OraSì Ravenna per il capitano della Givova Scafati, Riccardo Rossato. "Tra le mura amiche non possiamo permetterci passi falsi, dobbiamo continuare a fare punti e dimostrare agli avversari che non è facile venire ad imporre il proprio gioco sul nostro parquet. - ha spiegato il cestista gialloblu - Ravenna gioca ad un ritmo sicuramente più basso rispetto al nostro e finora ha dimostrato di essere una protagonista indiscussa dell’intero turno di andata, contro cui dovremo mettere tanta energia. Dobbiamo tenere gli occhi puntati sull’esperto Cinciarini, uno dei loro principali terminali offensivi, senza dimenticare quel blocco di atleti che già nella passata stagione indossavano la stessa maglia e quindi giocano in maniera fluida, conoscendosi molto bene. Vorremmo rivivere dagli spalti le stesse emozioni della partita casalinga contro Verona, che ci hanno fatto vivere una atmosfera da playoff".