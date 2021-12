Regata Storica, Genova trionfa in casa: battuta Amalfi al fotofinish Il sindaco Milano esalta il galeone blu: «Avete fatto una grande gara e siamo tutti orgogliosi»

Non è bastato un grandissimo finale al galeone di Amalfi per vincere la 65esima regata storica delle Repubbliche Marinare che si è disputata nelle acque di Genova. Proprio i padroni di casa sono riusciti a spuntarla al termine di un entusiasmante testa a testa con i vogatori campani. Al terzo posto si è classificata Venezia, mentre Pisa ha chiuso quarta. «Bravissimi comunque, avete fatto una grande gara e siamo tutti orgogliosi di voi», ha scritto sui social il sindaco di Amalfi, Daniele Milano che ha subito rivolto lo sguardo alla prossima edizione. «Ora testa a giugno 2022 per la sfida in casa, forza Amalfi!».