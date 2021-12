ACR Messina - Paganese, ecco tutti i dettagli per i biglietti del Settore Ospiti Costi, tempi e modalità di acquisto: tutti i dettagli per assistere alla partita allo "Scoglio"

I biglietti per accedere al Settore Ospiti dello stadio “Franco Scoglio”, per assistere alla gara tra ACR Messina e Paganese, in programma mercoledì 22 dicembre, valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, sono in vendita online e presso i punti vendita del circuito postoriservato.it al prezzo di euro 10 più diritto di prevendita.

Per acquistare i titoli d'ingresso c'è tempo sino alle 20 di domani, martedì 21 dicembre.

Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, sulla base della Determina numero 29 del 23 agosto 2017 e della Circolare n.555/ONMS del 4 agosto 2017, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio.

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass Rafforzato valido, da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.Nel rispetto delle normative vigenti, i tifosi che seguiranno la Paganese in trasferta, così come tutti allo stadio, dovranno sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, considerata la procedura di accesso, a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.