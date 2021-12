Paganese, doccia gelata al 92': l'ACR Messina fa festa, 2-1 agli azzurrostellati Sotto di un gol all'intervallo (Marginean) gli uomini di Grassadonia avevano pareggiato con Cretella

Sconfitta pesante e dal sapore di beffa per la Paganese, battuta col finale di 2-1 allo stadio “Scoglio” dall'ACR Messina. Peloritani al riposo in vantaggio grazie a un gol di Marginean. Nel finale gol dell'ex di Cretella, che non esulta, e al 92' la rete della vittoria dei siciliani, firmata da Busatto. Inizia male il girone di ritorno degli azzurrostellati, agganciati dal Monterosi Tuscia in zona playout.

Il tabellino.

ACR Messina – Paganese 2-1

Marcatori: pt 38' Marginean; st 43' Cretella, 47’ Busatto.

ACR Messina (3-5-2): Fusco; Fantoni, Celic, Carillo; Rondinella, Fofana, Damian (13’ st Konate), Marginean, Simonetti (13’ st Goncalves); Adorante (42’ st Busatto), Balde (26’ st Distefano). A disp.: Lewandowski, Russo, Catania, Mikulic, Nicosia, Giuffrida, D’Amore, Spaticchia. All.: Raciti.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Bianchi (21’ st Murolo); Scanagatta (1’ st Zito), Cretella, Tissone (16’ st Vitiello), Firenze, Viti (16’ st Iannone); Guadagni (21’ st Castaldo), Piovaccari. A disp.: Pellecchia, Caruso, Konate, Schiavi, Perlingieri, Zanini, Del Regno. All.: Grassadonia.

Arbitro: Carella della sezione di Bari. Assistenti: Massimino della sezione di Cuneo e Bahri della sezione di Sassari. Quarto Ufficiale: Bozzettod della sezione di Bergamo.

Note: Ammoniti: Damian, Balde, Tissone, Bianchi . Angoli: 6-5. Recupero: pt 1’, st 4’.