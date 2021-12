Basket, Serie A2: ecco le date dei match da recuperare Domenica Scafati sarà di scena a Latina per affrontare la Benacquista nel primo match del 2022

La Givova Scafati guida il girone rosso di Serie A2 e vive le ore di pausa per le festività natalizie. Domenica la squadra gialloblu sarà di scena a Latina per affrontare la Benacquista. Nel frattempo, la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto date e orari dei recuperi in programma per il raggruppamento che vede il team dell'Agro capolista e campione d'inverno.

Serie A2 - Girone Rosso

I recuperi

30 dicembre 2021 - ore 20.30

Allianz Pazienza San Svero - Lux Chieti

Palasport Falcone e Borsellino, San Severo (FG)

5 gennaio 2022 - ore 20.30

Tramec Cento - Lux Chieti

Milwaukee Dinelli Arena, Cento (FE)

6 gennaio 2022 - ore 17

Ristopro Fabriano - Tezenis Verona

PalaTriccoli, Jesi (AN)

19 gennaio 2022 - ore 20

Lux Chieti - Stella Azzurra Roma

PalaTricalle, Chieti

Serie A2 - Girone Verde

Infodrive Capo d'Orlando - Assigeco Piacenza

non definita