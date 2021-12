Basket, Serie A2: il 2 gennaio non si gioca. Rinviati altri due turni Casi covid nei gruppi squadra: la scelta di rimodulare la fase iniziale del 2022

I casi covid aumentano nei gruppi squadra e la Federbasket ha accolto la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro. Le squadre di Serie A2 non scenderanno in campo il 2 gennaio per l'ultimo turno del girone d'andata e sono stati rinviate le prime due giornate di ritorno. "Considerata l’attuale situazione sanitaria del Paese dovuta all’impennata dei contagi da covid-19, la Federazione Italiana Pallacanestro, su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, ha disposto lo spostamento dell’ultima giornata del girone di andata di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente prevista per il 2 gennaio 2022, al 16 gennaio 2022. - si legge nella nota della FIP - Tale provvedimento si è reso necessario al fine di consentire il recupero delle gare non disputate del girone di andata e definire la griglia di partecipazione alla prossima Coppa Italia LNP in programma a marzo. I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire".

Il comunicato LNP - "Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore colpendo anche pesantemente diversi Club di Serie A2, il Settore Agonistico FIP ha accolto la richiesta di LNP di posticipare l'intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio. Creando, nei primi giorni del mese, gli spazi necessari per disputare le gare ad oggi rinviate, valevoli per il girone di andata, e che definiranno le 8 squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia 2022. I turni del 9 e del 16 gennaio, rispettivamente prima e seconda giornata di ritorno, saranno riprogrammati in calendario successivamente, sempre in accordo tra LNP e Settore Agonistico FIP".