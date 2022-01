Scafati Basket, lunga pausa: solo dal 16 in campo contro Latina Non cambierà quindi l'avversario del primo match del nuovo anno per la capolista

Lo Scafati Basket doveva scendere in campo ieri, a Latina, per la prima sfida del 2022. Invece, dopo l'aumento dei casi covid, la Lega Nazionale Pallacanestro, in condivisione con il settore agonistico della Federbasket, ha deciso per lo stop del campionato di Serie A2 con il differimento al 16 gennaio dell'ultimo turno del girone d'andata, in programma originariamente ieri, e il rinvio a data da destinarsi della prima e della seconda giornata di ritorno.

La Givova tornerà sul parquet per una gara ufficiale tra 13 giorni (domenica 16) con palla a due alle 18 per sfidare i pontini al PalaBianchini. Non cambierà quindi l'avversario del primo match del nuovo anno per la capolista, già sicura del titolo di campione d'inverno dopo la vittoria ottenuta contro Ravenna lo scorso 19 dicembre nell'ultimo appuntamento del 2021. Alla squadra di coach Alessandro Rossi toccherà gestire la condizione fisica dopo tanti giorni di pausa nel cammino verso la seconda parte del campionato, che vedrà i gialloblu protagonisti anche nella Coppa Italia di categoria.