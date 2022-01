Paganese, nuovo giro di tamponi. Aumentano i contagiati: il punto Nuovi casi positivi nel gruppo squadra azzurrostellato

Aumentano i contagiati in casa Paganese. Il club azzurrostellato ha reso noto che, in seguito ai test anti Covid 19 effettuati, come da protocollo, mediante tamponi molecolari, sono emersi due casi di positività all’interno del gruppo squadra. I tesserati risultati positivi, asintomatici, sono in isolamento e sotto osservazione dello staff medico. Come da protocollo, l’intero gruppo squadra, esclusi i positivi, che salgono a 9, si sottoporrà a nuovo ciclo di analisi nelle prossime ore.

Intanto, si attende solo l'annuncio ufficiale di un nuovo slittamento della ripresa del campionato di Serie C dopo quello tra il 2 e il 4 febbraio 2022 della ventunesima giornata. Anche la ventiduesima giornata, in calendario il prossimo 15, 16 e 17 gennaio, sarà posticipata. La decisione sarà ratificata, oggi, dal Consiglio Direttivo.

Non si giocheranno regolarmente, dunque, per quanto riguarda le campane inserite nel girone C, Latina - Avellino; Juve Stabia - Vibonese; Turris - Foggia e Catania – Paganese.