Serie C, si va verso un nuovo slittamento della ripresa del campionato Con 250 calciatori positivi in Lega Pro, il Consiglio Direttivo è orientato a un ulteriore rinvio

Prende sempre più corpo l'ipotesi di un nuovo slittamento della ripresa del campionato di Serie C dopo quello tra il 2 e il 4 febbraio 2022 della ventunesima giornata. “Spero basti il rinvio di un solo turno, la situazione va monitorata giorno per giorno” aveva dichiarato lo scorso 31 dicembre, attraverso il sito ufficiale della Lega Pro, il presidente Francesco Ghirelli, che domenica, alle 21, sarà ospite in collegamento Skype nel corso di 0825 su 696 TV. E il monitoraggio restituisce un quadro oggettivamente allarmante. Sono attualmente 250 i calciatori positivi al Covid, nella Terza Serie Nazionale, su un totale di 1700 e gli aumenti dei contagi, attesi in Italia e nel mondo, potrebbero spingere la Lega Pro a giocare di nuovo d'anticipo.

Anche la ventiduesima giornata, in calendario il prossimo 15, 16 e 17 gennaio, dovrebbe essere posticipata. La decisione sarà ratificata, salvo colpi di scena, dal Consiglio Direttivo in programma domani.

Non si giocheranno regolarmente, dunque, per quanto riguarda le campane inserite nel girone C, Latina - Avellino; Juve Stabia - Vibonese; Turris - Foggia e Catania – Paganese. Il campionato dei biancoverdi dovrebbe riprendere, ma il condizionale è evidentemente, ora più che mai, d'obbligo con Avellino - Monopoli il 23 gennaio 2022.