Paganese, nuovo giro di tamponi. Continuano a scendere i positivi: l'esito Gli azzurrostellati veleggiano verso un graduale ritorno alla normalità in vista del match col Taran

La Paganese tira un altro sospiro di sollievo e continua il suo costante e graduale percorso verso un pieno ritorno alla normalità dopo aver pagato dazio, come tante altre squadre in Italia, sul fronte Covid.

I test per rilevare infezioni, effettuati questa mattina dal gruppo squadra mediante tampone molecolare, hanno dato esito negativo per tutti i componenti. Buone notizie, inoltre, per 3 dei 5 tesserati in quarantena, che sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato sempre questa mattina. I positivi, dunque, scendono a 2, e nei prossimi giorni come da protocollo, l’intero gruppo squadra si sottoporrà a nuovo ciclo di analisi cliniche per tenere sotto costante monitoraggio la situazione in vista della ripresa del campionato, fissata per il prossimo 23 gennaio.

La Paganese è attesa dalla sfida in trasferta sul campo del Taranto, che nel girone di andata è stato battuto con il finale di 2-1 per effetto delle reti di Firenze e Piovaccari, intervallate dal momentaneo pari ionico firmato da Saraniti.