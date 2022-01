Scafati Basket, tamponi negativi: testa alla sfida con Nardò Domenica la sfida al PalaMangano per i gialloblu, che torneranno in campo dopo un mese

Riparte la Givova Scafati. Tutti negativi i test effettuati nelle ultime ore e, quindi, la squadra gialloblu riprende la preparazione in vista della gara di campionato contro la Next Nardò, in programma domenica al PalaMangano. Scafati ha vissuto un weekend di sosta forzata a causa delle positività emerse nel gruppo squadra, che hanno portato alla decisione del rinvio della gara con la Benacquista Latina.

La nota ufficiale - "La Givova Scafati rende noto che sono stati eseguiti stamane i tamponi per tutti i propri tesserati, compresi coloro che erano in isolamento per accertata positività al covid-19. Gli esiti dei tamponi sono stati negativi per tutti. Pertanto, eseguite le visite mediche di rito, a partire da oggi, l’intero gruppo squadra sarà al lavoro per preparare la sfida prevista per domenica prossima, 23 gennaio, ore 18:00, al PalaMangano, contro Next Nardò".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969