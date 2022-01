Scafati Basket, rinnovo fino al 2023 per Cucci Il cestista gialloblu: "È un segno di stima che non dimenticherò mai"

È ufficiale il rinnovo di Valerio Cucci con la Givova Scafati. Il club gialloblu ha annunciato il prolungamento contrattuale fino al 2023 con il lungo. "Non nascondo l’emozione. È un momento importante per la mia carriera e sentire la vicinanza di una società così prestigiosa è per me motivo di grande soddisfazione. - ha spiegato Cucci - È un segno di stima che non dimenticherò mai. In campo darò sempre il massimo, cercherò di migliorare e di regalare allo staff, alla dirigenza ed alla tifoseria il massimo risultato".

"La scelta di confermare Cucci è stata condivisa con il tecnico Rossi. Ne ho parlato poi con mio figlio Enrico e con il gm Guastaferro, con i quali abbiamo valutato l’impegno e l’attaccamento che Cucci ha sempre dimostrato con dedizione, impegno e costanza. - ha aggiunto il patron dello Scafati Basket, Nello Longobardi - È stato semplice quindi chiudere l’accordo con l’agenzia dell’atleta, a cui rinnovo la stima e la fiducia, anche sulla scorta dell’avallo avuto dall’amico Giovanni Acanfora, che mi ha invogliato a confermare Cucci. Questa squadra merita i sacrifici che stiamo facendo io, Rossano e Acanfora. Ringrazio l’amministrazione per la vicinanza alla società in ogni nostra iniziativa. Voglio infine invitare i tifosi domenica al PalaMangano, anche se la capienza dovrà essere obbligatoriamente ridotta a causa della vigente normativa in tema di restrizioni per limitare il rischio contagio da covid-19. La nostra fiducia è quella di programmare per il futuro e lo dimostra il fatto che quasi tutti i nostri giocatori e lo staff tecnico hanno un contratto pluriennale".