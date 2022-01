Scafati Basket, Cucci: "ll titolo di campioni d'inverno è solo un passaggio" L'ala grande: "Con Nardò dovremo fare la nostra gara soprattutto sotto l’aspetto fisico"

Scafati riparte anche da Valerio Cucci. Il contratto del lungo è stato rinnovato nelle scorse ore. L'ala grande ha prolungato l'accordo con i gialloblu fino al 2023. "Domenica affrontiamo Nardò, una squadra molto talentuosa, soprattutto nel tiro dalla lunga distanza. - ha affermato Cucci verso la sfida contro la Next, in programma domenica al PalaMangano - Siamo rimasti sul pezzo in questa lunga sosta, arrivata proprio quando eravamo in un buon momento di forma, ma siamo pronti a ritornare in campo e a cercare la vittoria. Nardò ha talento ben distribuito in tutti i ruoli. Noi dovremo fare la nostra gara soprattutto sotto l’aspetto fisico, imponendo il nostro ritmo. La nostra forza dovrà essere la difesa, consapevoli che l’avversario è dotato di giocatori che possono accendersi da un momento all’altro e metterci in seria difficoltà. Il titolo di campioni d’inverno conquistato con anticipo non costituisce per noi un traguardo, ma solo un passaggio per raggiungere altri e più importanti obiettivi nei prossimi cinque mesi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969