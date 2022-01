Serie A2, Scafati batte Nardò 87-60. Rossi: "Ottima partita" La squadra gialloblu conferma il primato in solitaria nel girone rosso del secondo livello nazionale

La Givova Scafati domina la scena al PalaMangano, batte la Next Nardò con il finale di 87-60 nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2 (girone rosso) e conferma il primato in solitaria. "Nardò è una buona squadra. Noi però abbiamo disputato un’ottima partita dal punto di vista del ritmo, della intensità, della pressione sulla palla e della fisicità: tutte cose su cui avevamo lavorato tanto in settimana. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi, nel post-gara - Non giocando da tanto tempo non era scontato che la partita andasse in questo modo, ma i ragazzi invece sono scesi in campo con una grande voglia e prontezza, assumendosi la piena responsabilità del primo posto in classifica. Abbiamo coinvolto tutti, la nostra pallacanestro si basa sulla condivisione sia in attacco che in difesa e stasera ci siamo riusciti in maniera positiva, avendo fatto registrare sei uomini in doppia cifra, mandando quasi tutti a punti e realizzando ben 20 assist. Non si è sentita così l’assenza di Cucci, vittima di un problema muscolare che deve essere approfondito nelle prossime ore. La nostra capacità deve essere quella di trovare sempre diversi protagonisti di volta in volta: oggi tutti i nostri lunghi hanno disputato una gara solida, prolifica e di grande responsabilità. È stata una partita costante in cui, sebbene non fosse affatto facile, la squadra ha mantenuto un livello alto di intensità ed attenzione".

Serie A2 - Girone Rosso

Givova Scafati - Next Nardò 87-60

Parziali: 27-18, 21-9, 20-14, 19-19

Scafati: De Laurentis 17 (6/6, 1/1), Clarke 14 (3/4, 2/5), Mobio 11 (4/7, 1/2), Monaldi 11 (2/3, 2/5), Rossato 11 (3/6, 0/3), Daniel 10 (5/6, 0/1), Ikangi 5 (1/1, 1/2), Parravicini 5 (0/0, 1/3), Ambrosin 3 (0/1, 1/2), Perrino (0/0, 0/2), Cucci. All. Rossi.

Nardò: Ferguson 13 (3/10, 1/3), Thomas 11 (5/9, 0/0), Amato 10 (0/3, 3/8), Jerkovic 8 (1/1, 2/2), La Torre 7 (1/1, 1/2), Poletti 7 (2/4, 1/5), Leonzio 3 (0/1, 0/2), Fallucca 1 (0/2, 0/2), Baccassino, Toma. All. Gandini.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969