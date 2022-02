Calcio a 5, serie A2: lo Sporting Sala Consilina si separa da mister Cafù Squadra affidata all'allenatore in seconda Domenico Rosciano.

La settima posizione in classifica non è quello che speravano in casa Sporting Sala Consilina. Il roster è importante ma i risultati hanno faticato ad arrivare. Negli ultimi giorni alti e bassi con la sconfitta interna contro il Benevento 5 con un primo tempo disastroso e la vittoria esterna nel recupero contro la Lazio per 5-2. Risultato che non è bastato per evitare una decisione dolorosa. Cafù non è più l’allenatore della squadra campana che è stata affidata al mister in seconda Domenico Rosciano.

La società lo ha comunicato attraverso i propri canali social salutando con belle parole mister Cafù.

“Come nelle migliori famiglie alle decisioni si arriva insieme e dopo lunghe considerazioni. Oggi le nostre strade si dividono ma lasci un buon bagaglio di esperienze che ci serviranno per il futuro. Il mister in seconda Domenico Rosciano avrà modo di lavorare su ciò che di buono hai lasciato tu. Lo staff dirigenziale, tecnico e atletico dello Sporting Sala Consilina, ti ringrazia e ti augura un buon lavoro nel mondo del Futsal. Grazie Mister Cafù”.

Foto: pagina Facebook Sporting Sala Consilina