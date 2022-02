Scafati Basket, ecco Raucci: "Sto sempre meglio, al top tra 10 giorni" L'ala gialloblu: "Non sarà facile imporci domenica contro la Stella Azzurra"

La Givova Scafati ha ritrovato Davide Raucci. L'ala è stata utilizzata da coach Alessandro Rossi nella sfida con la Top Secret Ferrara. "Domenica ho esordito in campo con un po’ di anticipo rispetto alla tabella di marcia, dopo la lunga pausa per l’infortunio, ma sto bene e sono riuscito a dare un piccolo contributo alla squadra, che purtroppo non è bastato per conquistare il successo. - ha affermato il cestista gialloblu - Abbiamo ripreso ad allenarci con serietà e determinazione, per riparare agli errori commessi a Ferrara e gestire meglio in futuro situazioni analoghe. Sono all’80 per cento della condizione fisica, sto sempre meglio e spero di riuscire a rientrare a pieno regime nell’arco di una decina di giorni. Non sarà facile imporci domenica contro la Stella Azzurra, squadra molto fisica, diversa dalla squadra cuscinetto dell’anno scorso, che è migliorata moltissimo nei suoi giovani ed ha innestato giocatori esperti, che la rendono una squadra da non sottovalutare. Ci attende una gara di grande intensità sia fisica che mentale".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969