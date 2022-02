Scafati Basket, vigilia del recupero con Latina Coach Rossi: "Vogliamo fare del nostro meglio ed invertire il trend in trasferta"

Prima nel girone rosso e pronta al recupero della sfida con la Benacquista Latina. Domani, con palla a due alle 20, calerà il sipario sul girone d'andata della Givova Scafati, impegnata in terra pontna. "Andiamo a Latina per cercare di fare del nostro meglio ed invertire il trend in trasferta che nell’ultimo periodo ci ha visto disputare partite sicuramente difficili ma non nella maniera brillante che mi aspettavo. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - In questo campionato non c’è nulla di scontato, ogni partita fa storia a sé, ma vogliamo andare a Latina con la determinazione giusta e portare a casa i due punti in palio, così da chiudere il girone di andata con un record più che positivo. Il collettivo, il modo in cui si coinvolgono in attacco e la bravura nel non dare punti di riferimento all’avversario rendono Latina una squadra molto pericolosa. Tutti i componenti del roster sono ben consci del proprio ruolo, anche se su tutti spicca Henderson per la stagione sopra le righe che sta disputando, ma anche gli esordienti Radonjic e Veronesi, mentre Mouaha è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi. E’ un momento importantissimo per noi, questo mese di febbraio ci dirà tantissimo, per cui dovremo tenere un livello di auto-esigenza molto elevato. Non ci possiamo rilassare, dobbiamo farci trovare sempre pronti e dobbiamo rigenerare la capacità nervosa senza cercare alibi di nessun genere".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969