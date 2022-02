Daniel: "Abbiamo la maturità per affrontare al meglio questo ciclo di gare" Scafati vive le ore di vigilia della sfida di Latina contro la Benacquista

"Sto meglio fisicamente, sto ritrovando la mia condizione ed in generale tutta la squadra è in perfetta forma". Così Ed Daniel ha definito il momento della sua Givova Scafati, reduce dalla vittoria contro la Stella Azzurra Roma, utile per il ritorno al primo posto in solitaria nel girone rosso di Serie A2, e proiettata alla trasferta di Latina. "In questo momento manca all’appello solo Cucci, che però sta lavorando sodo per essere disponibile nel più breve tempo possibile. - ha sottolineato il centro gialloblu - Sono due settimane molto intense per noi, perché scenderemo in campo ogni tre giorni, ma abbiamo la maturità per affrontare al meglio questo ciclo, affrontando una partita alla volta con la giusta mentalità. È difficile dire quali potranno essere le insidie della partita di Latina, anche perché molto dipenderà da noi stessi, consapevoli che siamo solo noi a poterci auto sconfiggere se non rispetteremo il piano partita e non giocheremo la nostra solita pallacanestro. Stiamo mostrando un buon volume di gioco e non possiamo fermarci, dobbiamo proseguire in tal senso, evitando di commettere errori che potrebbero costarci caro. Sono intorno al 70 per cento della condizione fisica, posso ancora migliorare tanto e sono sicuro che d’ora innanzi andrà sempre meglio".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969