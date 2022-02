Latina-Scafati 89-90, Rossi: "Dobbiamo crescere in mentalità e tattica" Il coach gialloblu: "Consapevoli che dobbiamo fare ancora parecchi passi avanti"

Soddisfatto per i due punti strappati a Latina, ma coach Alessandro Rossi chiede uno step di crescita al gruppo gialloblu. La Givova Scafati rientra con una vittoria preziosa dal PalaBianchini e il suo tecnico ha commentato così il successo in terra pontina: "La partita ha avuto mille volti. Gli avversari, senza due giocatori fondamentali, hanno rischiato di vincere, recuperando uno svantaggio importante di 12 punti e quindi vanno fatti loro tanti complimenti. - ha spiegato Rossi - Siamo partiti malissimo, abbiamo gestito male tutti i momenti in cui avevamo in mano le redini dell’incontro. Nell’ultima parte, sul +12, abbiamo commesso gli stessi errori di Ferrara, dilapidando il vantaggio accumulato e riaprendo una sfida che avevamo messo in ghiaccio. Non possiamo perdere 20 palloni ed essere così superficiali in difesa, al di là della prestazione incredibile di Henderson. Dovevamo essere più attenti. Si salva la compattezza del gruppo, che non si è mai disunito. Dobbiamo essere comunque felici perché abbiamo vinto una gara che non era affatto scontata. Dobbiamo però crescere di mentalità e tatticamente, sprecando di meno, consapevoli che dobbiamo fare ancora parecchi passi avanti per diventare una squadra importante".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969