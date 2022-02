Scafati Basket, testa a Chiusi. Rossi: "Ripartiamo dalle cose facili" Il coach gialloblu: "Dovremo limitare gli errori che sono dovuti a questioni tecniche e mentali"

Si avvicina la sfida con l'Umana Chiusi. Seconda trasferta di fila per la Givova Scafati, reduce dalla vittoria ottenuta a Latina. "È stata una settimana molto intensa, ma felice per il raggiungimento delle due vittorie consecutive in pochi giorni, che ci hanno regalato emozioni importanti. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Dobbiamo ora ricaricare le energie sia mentali che fisiche, dopo lo sforzo profuso mercoledì sera a Latina, perché domenica affronteremo Chiusi, una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo tanto lavoro da fare per preparare al meglio la prossima sfida che vogliamo vincere, contro un collettivo che finora è andato oltre le aspettative ed è composto da giocatori di qualità. È una squadra che gioca molto bene, che condivide tanto la palla in attacco e concede pochi punti di riferimento alla difesa. Difende duro, facendo scelte precise in maniera organizzata, grazie anche al talento dei singoli. Dovremo limitare gli errori che sono dovuti a questioni tecniche e mentali: ripartire dalle cose facili per poi costruire all’interno della partita".

