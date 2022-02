Clarke: "Subito il pass playoff. Sottotono, ma la squadra ha vinto" La guardia della Givova Scafati: "Abbiamo grandi aspettative su noi stessi"

"Veniamo da una partita folle in trasferta, ma sappiamo che in questo campionato è difficile vincere in qualsiasi palazzetto, quindi essere tornati da Latina con i due punti in tasca è stato molto importante". Così Rotnei Clarke ha commentato la vittoria di Latina e l'attesa della sfida di Chiusi per la sua Givova Scafati. "Grazie al successo abbiamo trovato la fiducia necessaria per allenarci bene e pensare alla partita di domenica a Chiusi, in cui dobbiamo assolutamente fare meglio. - ha spiegato la guardia gialloblu - Abbiamo incontrato i toscani già in SuperCoppa e nella gara di andata e in entrambe le occasione per noi è stata una partita difficile, contro una squadra in gran forma, che ha conseguito finora risultati importanti. Nutriamo tanta fiducia sul lavoro dello staff tecnico e cercheremo di seguire alla lettere la disposizioni che ci saranno impartite, desiderosi di conquistare a Chiusi un’altra vittoria. Dovremo limitare gli errori e le palle perse e sciorinare una solida difesa che possa permetterci di prendere ritmo. Abbiamo grandi aspettative su noi stessi, scendiamo in campo ogni volta per vincere, anche se non è sempre facile, con l’obiettivo di qualificarci quanto prima per i playoff, facendo leva sulla profondità del nostro organico e sulla qualità dei singoli e dello staff. Sono reduce da due partite un po’ sottotono, so di poter solo migliorare, ma la cosa che mi piace sottolineare è che, sebbene il mio apporto non sia stato importante, la squadra ha comunque vinto, per cui sono molto contento e soddisfatto".

