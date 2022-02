La Nocerina parla americano, Grasso presenta il progetto di Natale e Scalzi «Mercoledì arriverà in Italia la proprietà. Ripescaggio? Vedremo». Antonio Riccio primo rinforzo

Il progetto italo-americano della Nocerina si appresta ad entrare nel vivo. Mercoledì i nuovi proprietari del club, Giancarlo Natale e Raffaele Scalzi, arriveranno in Italia per definire gli ultimi aspetti burocratici ed avviare la rifondazione della società rossonera. Un nuovo corso che avrà in Nunzio Grasso (nella foto), direttore generale e amministratore delegato, il referente sul territorio. «Giancarlo Natale è un appassionato di calcio, in estate mi ha contattato e mi ha manifestato la sua intenzione d'investire nel calcio in Campania. Nocera è sicuramente la piazza che meglio si sposa con le ambizioni dei nuovi proprietari», spiega Grasso che ha ben chiare le idee su come la nuova proprietà intende strutturare la sua azione. «Noi proveremo ad arrivare dove gli altri non sono riusciti. Questa è una piazza passionale che può vantare una tifoseria importante. Siamo consapevoli che c'è tanto lavoro da fare ma vogliamo programmare tutto e provare a trasmettere alla città il nostro entusiasmo».

L'arrivo in Italia della nuova proprietà potrebbe essere l'occasione anche per iniziare a valutare l'ipotesi ripescaggio. «Non sappiamo ancora com'è la situazione in quanto non ne abbiamo discusso. Di sicuro è una delle ipotesi ma devono esserci le condizioni per poterlo fare. Altrimenti allestiremo una squadra importante per provare a vincere il campionato». Il primo innesto di mercato è stato l'attaccante classe '97 Antonio Riccio che torna a Nocera a distanza di un anno e mezzo. Lunedì dovrebbe essere ufficializzato un altro tassello.

Poi il club proverà ad individuare anche qualche svincolato di lusso. «Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per muoverci sul mercato», ha evidenziato Grasso che, tuttavia, ha voluto fortemente l'ingaggio di Riccio che ha sposato con entusiasmo il progetto rossonero. «Voglio ringraziare la società italo-americana e in particolare l’amministratore Nunzio Grasso per avermi offerto questa grande opportunità», le prime parole dell'attaccante rossonero Antonio Riccio. «Quando mi ha chiamato e mi ha mostrato il progetto che lui e il presidente avevano per la Nocerina non ci ho pensato due volte e ho accettato. Pretendo molto da me stesso e spero di riuscire a fare grandi cose con la maglia della Nocerina. Speriamo di fare un grande girone di ritorno, per raggiungere grandi obbiettivi con la nuova società».

I nuovi proprietari, come detto, arriveranno mercoledì in Italia e resteranno per una settimana. La speranza è di riuscire ad essere al seguito della squadra già per la trasferta di Gravina, altrimenti l'esordio potrebbe slittare a domenica 20 quando la Nocerina ospiterà il Sorrento.