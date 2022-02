Scafati, non basta Ambrosin: ko a Chiusi (74-71) Coach Rossi: "L’assenza di Rossato? Non possiamo cercare alibi"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet dell'Umana Chiusi. La squadra toscana vince con il finale di 74-71. I gialloblu di coach Alessandro Rossi restano al primo posto, ma il vantaggio sulla OraSì Ravenna, vincente sull'Atlante Eurobasket Roma (81-80), è di soli due punti. "Siamo molto dispiaciuti, perché siamo entrati in campo bene, ma quando la sfida è poi entrata nel vivo, non siamo riusciti a metterci l’energia necessaria, adattandoci troppo tardi all’avversario. - ha spiegato il tecnico della Givova - Siamo stati puniti poi anche dalle elevate percentuali di tiro dei padroni di casa, a cui vanno fatti i complimenti. Dobbiamo ora approcciare con serietà ed applicazione al problema delle palle perse, che erano addirittura 11 all’intervallo. I punti derivati da palle perse sono stati 24 per loro e 8 per noi, statistica che fotografa perfettamente il nostro problema di gestione del pallone. C’è grande rammarico, perché avremmo potuto conquistare i due punti in palio al cospetto di una squadra forte, contro cui eravamo anche stati bravi ad arrivare sul +1 a poche azioni dalla fine, prima che le successive situazioni di gioco ci vedessero inevitabilmente soccombere. L’assenza di Rossato? Non possiamo cercare alibi se vogliamo essere una grande squadra, al di là dell’indiscusso valore degli assenti".

Serie A2 - Girone Rosso

Diciannovesima Giornata

Umana Chiusi - Givova Scafati 74-71

Parziali: 13-22, 25-12, 22-19, 14-18

Chiusi: Wilson 23 (2/6, 4/8), Medford 13 (1/6, 3/6), Raffaelli 11 (2/4, 2/3), Musso 10 (3/5, 0/3), Pollone 10 (0/3, 3/5), Fratto 5 (1/2, 1/2), Ancellotti 2 (1/3, 0/0), Biancotto (0/1, 0/0), Possamai (0/1, 0/0), Criconia, Maganza, Marco Braccagni.

Scafati: Ambrosin 20 (3/4, 3/7), Daniel 13 (1/4, 2/2), Clarke 11 (1/3, 1/5), Monaldi 10 (2/5, 2/7), Cucci 5 (0/2, 1/4), De Laurentis 4 (2/2, 0/0), Ikangi 3 (1/1, 0/1), Raucci 3 (0/0, 1/1), Parravicini 2 (1/1, 0/2), Mobio (0/0, 0/2)

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969