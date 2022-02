Verso Scafati - San Severo, Rossi: "Dovrà essere una partita furiosa" Il coach gialloblu: "In campo con l’obiettivo di cancellare subito la sconfitta di Chiusi"

"Quando hai un ciclo di partite così ravvicinate nel tempo devi lavorare su te stesso, bilanciando il riposo ed il lavoro, focalizzando l’attenzione sul prossimo avversario". Domani, con palla a due alle 20.30, la Givova Scafati affronterà l'Allianz Pazienza San Severo al PalaMangano per il recupero della prima giornata di ritorno del girone rosso di Serie A2. "Non è semplice, perché ai nostri livelli non siamo abituati a disputare così tante gare in pochi giorni, ma dobbiamo metterci d’impegno per difendere tutto quello che abbiamo fatto in questi primi cinque mesi. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Domani sera affrontiamo San Severo, la squadra rivelazione non solo del nostro girone ma dell’intera categoria. E’ una squadra che non molla mai, è dotata di grande agonismo ed aggressività, che dovremo quanto meno pareggiare. Lo statunitense Sabin è forse il miglior straniero del campionato, che sta facendo alzare il livello di tutta la squadra. Affronteremo un team che non mollerà mai, ma anche noi abbiamo una voglia di far nostra la contesa. Non arriveremo alla sfida con una preparazione estesa sull’avversario così come quando abbiamo l’intera settimana di lavoro a disposizione, ma in questi giorni stiamo assimilando e portando avanti pochi e semplici concetti chiave per costruire una partita che dovrà essere furiosa, con l’obiettivo di toglierci da dosso la sconfitta di Chiusi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969